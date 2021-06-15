Зеленский ветировал законопроект, который ослабляет ответственность за ложь в декларациях 15.06.2021, 10:21

Владимир Зеленский

Президент Украины вернул его в Верховную Раду с правками.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, который ослабляет ответственность за ложь в декларациях , вернув его в Верховную Раду со своими предложениями, пишет «Новое время».

Речь идет о законопроекте № 4651, который парламент принял 3 июня. Зеленский инициировал его для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

«Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы», — подчеркнул президент.

В то же время при рассмотрении законопроекта в Верховной Раде депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, которым владеют или пользуются члены семей декларанта. Если они подали ему соответствующую информацию, то эти объекты указываются в декларации.

Так, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи.

«Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе», — отмечают в ОП.

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