Стало известно, кто отговорил Байдена от совместного брифинга с Путиным в Женеве 1 15.06.2021, 10:35

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Американский лидер консультировался с группой экспертов по России.

Для подготовки к завтрашней личной встрече в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден консультировался с группой "экспертов по России", куда вошли и экс-чиновники администрации прошлого хозяина Белого дома Дональда Трампа. Издание Axios назвало по меньшей мере часть этих лиц.

Ссылаясь на источники, ресурс пишет, что именно они, "не понаслышке знакомые с тактикой и уловками бывшего полковника КГБ", еще до поездки Байдена на саммит G7 в Британии отговорили его от итоговой совместной пресс-конференции с Путиным.

Сделано это было для того, чтобы "не давать тому никакой возможности попытаться перекрыть приватные переговоры новыми публичными предложениями".

С Байденом, утверждают журналисты, встретились (некоторые онлайн) "около дюжины" экспертов. Среди них:

Майкл Макфол (посол США в Москве времен 44-го президента Барака Обамы);

Джон Теффт (то же самое);

Роуз Готтемюллер (экс-первый замгенсека НАТО, ныне эксперт по контролю над вооружениями при Стэнфордском университете);

Эрик Грин (старший директор по РФ Совнацбеза США);

Фиона Хилл (экс-сотрудник Совнацбеза США; в 2018 году ездила с Трампом на встречу с Путиным в Хельсинки).

Некоторые участники встреч с Байденом якобы высказались за "поиск дополнительных возможностей взаимодействия с Россией" – от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей. Другие настаивали на подходе, который "при каждой возможности выражает жесткость".

Эксперты "в целом согласились с подходом, который должен принять Байден: откровенные разговоры, не оставляющие Путину сомнений в том, какова позиция Байдена", уточняет издание.

Байден в начале июня 2021-го заявил, что "ясно даст понять" Путину: США не позволят нарушать права человека.

Перед встречей с Путиным он поговорил по телефону с президентом Зеленским. МИД Польши считает "ошибкой" Байдена то, что с Зеленским он встретится после Путина.

12 июня глава украинского МИД Кулеба заявил, что никаких договоренностей между Путиным и Байденом за спиной Украины не будет. Он надеется, что "Байден даст понять Путину – пришло время уйти из Украины".

14 июня после саммита G7 Байден сказал, что Россия "откусила столько проблем, что ей будет трудно пережевать".

В тот же день после саммита НАТО он заявил, что война на Донбассе и оккупация части территории не исключает вступления Украины в Альянс.

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