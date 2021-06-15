Куда пропал Кубраков? 3 15.06.2021, 11:01

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Иван Кубраков

В МВД появился «временно исполняющий обязанности министра».

14 июня госагентство Белта в новости о призывниках и уклонении от воинской обязанности представила первого замминистра МВД Юрия Назаренко как «временно исполняющего обязанности министра внутренних дел», пишет telegraf.by.

В пресс-службе так называемого совета республики также сообщают о «временном» министре.

В то же время, на сайте МВД Беларуси в разделе о руководстве ведомства главой значится Иван Кубраков.

Последний раз глава МВД Иван Кубраков появлялся в качестве министра МВД 26 мая. Он выступал после Александра Лукашенко перед депутатами на тему обстановки в стране на фоне экстренной посадки в Минске самолета Ryanair.

Министр тогда рапортовал о снижении протестной активности. «В то же время мониторинг ситуации показывает, что на этом фоне внимание зарубежных координаторов переключается на сохранение оппозиционных настроений, консолидацию радикальных элементов в интернет-среде, а также работу среди социальных групп, в мессенджерах и социальных сетях», — заявил Иван Кубраков.

Вездесущие тг-канале никак не затронули тему пропажи министра в своих сливах. Какие же варианты могут быть? Например, отпуск или болезнь. Как правило, об отставке министров становится известно сразу. Как и о назначении нового главы министерства.

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