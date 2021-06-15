Футболист, переживший остановку сердца на Евро-2020, впервые обратился к болельщикам 4 15.06.2021, 11:30

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен рассказал о своем самочувствии.

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии, поблагодарил футбольных болельщиков со всего мира за поддержку. Игрок "Интера" заявил, что чувствует себя нормально.

На своей странице в Instagram он рассказал, что пока не будет покидать больницу, поскольку еще не прошел полноценное обследование. По словам датчанина, теперь он будет занят поддержкой сборной в ближайших поединках чемпионата Европы.

"Всем привет. Огромное спасибо за теплые сообщения, полученные мной от людей со всего мира. Это имеет большое значение для меня и моей семьи. Со мной все хорошо, если учитывать сложившиеся обстоятельства. Мне еще нужно пройти обследование в больнице, но я чувствую себя нормально. Теперь я буду поддерживать своих партнеров по сборной Дании во время следующих матчей. Играйте за всю страну", – написал Эриксен.

Отметим, что после сенсационного поражения от Финляндии команда Кристиана встретится с Бельгией (17 июня) и Россией (21 июня).

Напомним, что футболист сборной Дании внезапно потерял сознание в концовке первого тайма стартовой игры Евро-2020. Он упал на газон без контакта с соперниками, после чего на поле сразу же появились медики.

На протяжении довольно продолжительного времени они пытались его реанимировать. Когда им это удалось, Эриксен был в срочном порядке доставлен в ближайшую больницу.

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