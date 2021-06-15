Какой месседж пошлет Джо Байден белорусским властям? 5 15.06.2021, 11:37

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Джо Байден

США на разных уровнях продолжают активно высказываться относительно ситуации в Беларуси.

Не исключено, что американская сторона затронет тему Беларуси, заявил сегодня журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя предстоящую завтра в Женеве встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Президенты могут поднять любую тему, в том числе и Беларусь. Но я опять-таки не исключаю, что американцы эту тему затронут. Тем более они обсуждали это все с союзниками», — сказал Ушаков.

В последние месяцы, напомним, США на разных уровнях продолжали активно высказываться относительно ситуации в Беларуси. Главными источниками таких заявлений были брифинги Государственного департамента, посольство США в Беларуси и назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер, которая так и не смогла полноценно приступить к своим обязанностям, пишет издание «Белорусы и рынок».

В конце марта был опубликован ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире. В разделе, посвященном Беларуси, говорится о том, что после президентских выборов 9 августа в стране начались массовые протесты против фальсификаций на выборах и насилия сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстраций. Среди нарушений прав человека в Беларуси авторы доклада называют: пытки в местах содержания под стражей и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с задержанными; суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах; произвольные аресты и задержания; наличие политзаключенных; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь; серьезные ограничения свободы слова, прессы и интернета, включая насилие, угрозы насилием или необоснованные аресты либо судебное преследование журналистов, цензуру, блокировку сайтов и интернета.

Уже 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию под названием «Поддержка народа Беларуси и его демократических устремлений, осуждение фальсификации выборов и последующих жестоких репрессий против мирных демонстрантов со стороны нелегитимного режима Лукашенко». В резолюции говорится, что «выборы в Беларуси 9 августа 2020 года не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому Палата представителей не признает Лукашенко законным президентом страны». В резолюции отмечается также, что за месяцы, прошедшие после выборов, белорусские власти «произвольно задержали и жестоко избили десятки тысяч мирных демонстрантов, журналистов и представителей оппозиции, сотни из которых остаются под стражей».

Санкции

31 марта Государственный департамент США рекомендовал Министерству финансов возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий, которые были «заморожены» после выборов 2015 года. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс подчеркнул, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.

Дело о «покушении» на Лукашенко

17 апреля Лукашенко заявил о задержании группы лиц, которые якобы планировали «покушение» на него и его детей.

Соединенные Штаты отвергли причастность к попытке госпереворота в Беларуси и к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко. В своем комментарии пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала: «Я могу подтвердить, что нет никаких оснований для этого».

Между тем версию об участии западных спецслужб в подготовке государственного переворота в Беларуси поддерживает и российская сторона. Эту тему в телефонном разговоре с Джо Байденом поднимал и российский президент Владимир Путин.

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