Медики назвали три лучших специи для здоровья суставов 15.06.2021, 11:47

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Боли при артрите можно победить, внеся всего несколько изменений в свой ежедневный рацион.

Симптомы артрита могут включать боль в суставах, воспаление и ограничение движений. Вы можете снизить риск боли при артрите, внеся всего несколько изменений в свой ежедневный рацион, пишет u-news.com.ua.

По данным NHS, артрит — очень распространенное заболевание, которым страдают миллионы людей. Если вам поставили диагноз артрит, вам может быть полезно внести некоторые изменения в свой образ жизни, в том числе в то, что вы едите.

Большинство людей страдающих артритом поражает его разновидность остеоартрит. Состояние вызвано износом гладкого хряща между суставами.

Между тем, ревматоидный артрит поражает не значительную часть людей. Это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует клетки, выстилающие суставы.

По данным Arthritis Foundation, употребление определенных продуктов и специй может помочь облегчить боль в суставах, связанную с артритом.

Суставы и другие части тела могут воспаляться, а некоторые специи блокируют развитие воспаления.

Имбирь, куркума и корица — одни из лучших видов специй для защиты от боли в суставах.

«Гингерол и шогаол — химические вещества в имбире, которые блокируют пути воспаления в организме», — говорится в сообщении.

Наряду с его противовоспалительными свойствами, некоторые исследования показали, что имбирь также может уменьшить симптомы остеоартрита, хотя другие исследования не обнаружили такой пользы.

Куркумин является активным химическим веществом в корне куркумы; он блокирует воспалительные цитокины и ферменты в двух воспалительных путях. Несколько испытаний на людях показали противовоспалительное действие, которое может выражаться в уменьшении боли в суставах и отеках.

Корица содержит коричный альдегид и коричную кислоту, которые обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают подавлять повреждение клеток, вызванное свободными радикалами.

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