В Гомеле по рекордной стоимости выставили на продажу квартиру Сидорского 6 15.06.2021, 11:50

9,744

Фото: городгомель.бел

Если сумма окажется слишком большой, владелец готов распродать квартиру по этажам.

На продажу выставлена одна из самых дорогих квартир Гомеля по адресу Крестьянская, 11.

Необычный дом, в котором находится квартира, был построен в 2001 году. Шестиэтажка находится за зданием горисполкома и отличается нетиповой архитектурой и огромными апартаментами, пишет «Флагшток».

Фото: городгомель.бел

За 240 000 $ вы получите двухэтажную пятикомнатную квартиру общей площадью в 220 «квадратов». В объявлении о продаже хозяин квартиры называет свою недвижимость «квартирой для VIP». Также владелец квартиры отмечает, что в доме имеется машиноместо в подземном паркинге (ранее оно выставлялось отдельно по цене 7 255 $).

В доме есть консьерж и лифт. В продаваемой квартире четыре лоджии, две ванные комнаты, два выхода. Одна из комнат (гостиная по всей видимости) имеет рекордную площадь по меркам квартирной недвижимости — 54 квадратных метра. На представленных в объявлении фотографиях видны паркетные полы, декорированная лестница на второй этаж и двери из ценных пород дерева. На одном из фото полноразмерное джакузи.

Если вы не обладаете всей суммой, то владелец готов продать квартиру частями. Точнее по этажам.

Как Флагштоку сообщили жильцы дома, изначально этой квартирой владел «сельмашевец» Сергей Сидорский. На момент постройки квартиры в 2001 году он занимал должность заместителя председателя Гомельского облисполкома. Однако в квартире Сидорский жил не долго. В том же году он пошел на повышение и отправился в Минск на должность заместителя премьер-министра Беларуси. Тогда же квартира была продана, а новым владельцем стал предприниматель.

Сергей Сидорский

фото: ITAR-TASS

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».