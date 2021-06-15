Власти испугались, что белорусская армия разбежится 28 15.06.2021, 12:00

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МВД и СК выдвинули новую абсурдную идею.

Вчера на выездном расширенном заседании «совета республики» замминистра внутренних дел Юрий Назаренко рассказал, что МВД и Следственный комитет предлагают возможность возбуждать уголовное дело в случае отсутствия призывника в Беларуси, чтобы получать содействие органов в других странах. Об этом пишет БелТА.

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел и замминистра внутренних дел Юрий Назаренко рассказал, что в этом году от военных комиссаров в органы внутренних дел поступило порядка пяти тысяч обращений по уклонению и три тысячи — о приводе призывников по административному делу.

По словам Назаренко, МВД и Следственным комитетом проработано предложение о возможности возбуждать уголовное дело в случае отсутствия призывника в стране, чтобы, соблюдая Уголовно-процессуальный кодекс, иметь возможность получать содействие органов в других странах.

Если у молодого человека окажется объективная причина для отсрочки, уголовное дело не будет иметь продолжения, сказал замминистра внутренних дел.

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