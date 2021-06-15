Львовская фан-зона разыграет 50 сертификатов на поход в финскую сауну на матче Финляндия — Россия

Львовская фан-зона разыграет 50 сертификатов на поход в финскую сауну на матче Финляндия — Россия3
- 15.06.2021, 12:33
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Украинских болельщиков призывают поддержать финскую футбольную сборную.
Организаторы фан-зоны Евро-2020 во Львове приглашают фанатов прийти и поддержать сборную Финляндии, пишет «Трибуна».
Среди посетителей будут разыграны 50 сертификатов на поход в финскую сауну.
Напомним, в прошлый раз организаторы обещали бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России (3:0).
Матч Финляндия – Россия состоится в среду, 16 июня. Начало – в 16.00.