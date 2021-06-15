Ученые обнаружили уникальную печать, появившуюся еще до создания искусства письма в Израиле 15.06.2021, 12:42

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Артефакт имеет большую историческую ценность.

Эксперты датируют артефакт примерно 7000 лет назад - временем, еще до наступления израильского раннего бронзового века I (3500–2900 гг. До н.э.). Объект был найден на археологическом участке Тель-Цаф в долине Бейт-Шеан, недалеко от границы страны с Западным берегом и Иорданией. На оттиске остались следы двух геометрических марок, пугающе напоминающих марки, которые используются до сих пор, сообщает Еxpress.

Археологи из Еврейского университета Иерусалима описали свое открытие в журнале Levant.

Оттиск был найден во время раскопок, проводившихся в период с 2004 по 2007 год. Этот объект был одним из 150 глиняных печатей, найденных в Тель-Цафе, но именно эта запомнилась профессору Йосефу Гарфинкелю и его ученикам. Профессору Дэвиду Бен Шломо и доктору Майклу Фрейкману.

По мнению специалистов, оттиск невероятно редкий и имеет большую историческую ценность.

Глиняные печати или буллы использовались в древние времена для печати важных документов и писем, особенно тех, которые были написаны важными людьми. Но печать, найденная в Тель-Цафе, выделяется из общей массы, поскольку она была создана задолго до появления письма в этом регионе.

Вместо этого, как полагают археологи, его использовали для запечатывания знаков на грузовых отправлениях, силосах и амбарах. Если, например, открыть запечатанную дверь сарая, печать сломается, и хозяин узнает, что кто-то побывал внутри.

Профессор Гарфинкель сказал: «Даже сегодня подобные виды пломб используются для предотвращения взлома и кражи. Оказывается, это уже использовалось 7000 лет назад землевладельцами и местными администраторами для защиты своей собственности».

Печать меньше сантиметра в поперечнике, но сохранилось в отличном состоянии из-за засушливого климата региона.

Объект украшен серией симметричных диагональных линий с единственной линией, проходящей через центр.

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