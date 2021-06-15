Ученые рассказали о самом большом крокодиле в мире 15.06.2021, 13:43

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Где он обитал?

Палеонтологи из Университета Квинсленда описали неизвестный ранее вид древнего крокодила. Они утверждают, что речь идет о самом крупном из известных науке крокодилов Австралии. Его длина достигала 7 метров, пишет «Вокруг света. Украина».

Новый вид и род идентифицировали по неполному черепу, который был найден в штате Квинсленд в 1875 году. С тех пор ископаемый образец хранился в Музее Квинсленда.

Доисторический крокодил Gunggamarandu maunala из подсемейства Tomistomine обитал на юго-востоке современного Квинсленда 2-5 млн лет назад.

К слову, к подсемейству Tomistominae относится единственный ныне живущий вид – гавиаловый крокодил Tomistoma schlegelii. Ареал его обитания ограничен полуостровом Малакка и некоторыми областями Индонезии, отметил доктор Йорго Ристевски из Школы биологических наук Университета Квинсленда.

Доктор Ристевски рассказал, что к недавно описанному ископаемому виду Gunggamarandu maunala принадлежали самые крупные из всех крокодилов, когда-либо населявших Австралию.

Правда, их размер было довольно трудно определить. Ведь в распоряжении ученых была лишь неполная часть черепа. По оценкам палеонтологов, длина всего черепа составляла не менее 80 см.

А, значит, крокодил достигал в длину около 7 метров. Это ставит его вровень с крупнейшим из зарегистрированных крокодилов Индо-Тихоокеанского региона – Crocodylus porosus.

Напомним, что длина представителя древнего вида Paludirex vincenti, ранее признанного командой Ристевски самым крупным крокодилом Австралии, составляла 5 метров.

Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

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