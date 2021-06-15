Видеофакт: «Витебский самурай» отомстил за парковку на пути пешеходов 10 15.06.2021, 13:56

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В соцсетях уже начался конкурс на лучший комментарий к ролику.

На днях в соцсетях появилось видео странного поведения мужчины в одном из дворов Витебска. Выйдя из подъезда, он заприметил автомобиль, находящийся на пути движения пешеходов. Машина стояла на стороне жилой парковки с заведенным двигателем, судя по ролику. Мужчине это явно не понравилось.

Пешеход с пакетом почти крадущимся шагом подобрался поближе к автомобилю. Потом с криком «И-йа» обрушил пакет со всем содержимым на лобовое стекло. При этом нужно понимать, что в салоне находился водитель. Второй удар «витебский самурай» нанести не смог и только заявил автомобилисту: «Вызывай милицию».

Видео разместило сообщество «Типичный Витебск». В соцсетях уже начался конкурс на лучший юмористический комментарий к записи.

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