Как поведенческий шаблон властей приводит к необратимым ошибкам 15.06.2021, 14:21

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Все сильно упрощается.

Паттерн реакции властей на любые проблемы - наиболее простая реакция, связанная с попыткой решить проблему административно, пишет Telegram-канал "Рефлексия и реакция".

Запомним, это важно. Потому что именно этот паттерн и приводит к необратимым ошибкам. Именно этот паттерн был применен для посадки рейса. Нюанс в том, что действуя предсказуемо, не учитывая контекст, оставляя информационное прикрытие "на потом", без детальных просчетов последствий, эхо от действий несет куда больше негатива для режима, чем причина самих действий.

Возьмем два примера. Архиепископа Артемия сделали белорусским Сахаровым. Будучи на кафедре, ему было что терять. Сейчас ему терять нечего кроме жизни (а она теперь в фокусе внимание общества), семьи у монахов нет, возраст преклонный. Это означает что он волен говорить что угодно. Одно интервью "Свободе" наделало шуму. А если такие интервью он будет давать по каждому инфоповоду? Политизированные православные (да и не только) обрели себе живую икону. При том что в Гродно с августа Артемий не делал громких заявлений. Но почему-то потребовалось его убрать сейчас. В результате церковная общественность взбудоражена. Это не раскол, но альтернативная политическая фигура в этой среде. Раньше он был одним из епископов, теперь он образ альтернативы. Последствия решения куда хуже по вреду для режима, чем сама деятельность Артемия на кафедре.

Второй пример. Пропуск нелегальных мигрантов. Теперь Литва из европейской периферии становится форпостом борьбы против мигрантов. Это вопрос общеевропейской безопасности, фактически это второй "райнэйр", только замедленный. Ведь эти мигранты не в Литву едут - они поедут дальше в Германию. И это уже проблема Германии, а не только Литвы, чтобы этот поток прекратить. И здесь опять же рассматриваем имиджевые потери против реального ущерба. Сотня-другая мигрантов - не самый серьезный ущерб. А вот демонстративно наказать того, кому годами давал деньги на обустройство границы - это как раз подходящий кейс.

Поэтому в прогнозировании сценария развития ситуации соблазн переусложнить все куда сильнее, чем упростить. Лучше упрощать.

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