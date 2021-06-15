Богатейший миллиардер России согласился поделиться прибылью по требованию Кремля 4 15.06.2021, 14:44

2,000

алексей мордашов

фото: ведомости

Алексей Мордашов заявил, что «готов платить за право на работу».

Российский бизнес услышал заявление президента Владимира Путина о том, что вывод сверхприбылей через дивиденды во время кризиса недопустим. Об этом в интервью Financial Times заявил глава и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов - богатейший человек России с состоянием 29,1 млрд долларов, по оценке Forbes, пишет finanz.ru.

По словам Мордашова, крупный бизнес готов реинвестировать доходы, чтобы избежать роста налоговой нагрузки, о возможности которого Путин заявил в апреле.

Отметив, что прибыль корпоративного сектора обещает быть рекордной, несмотря на проблемы в экономике, Путин заявил, что власти намерены поощрять те компании, которые инвестируют, а не те, которые платят дивиденды.

По итогам года государство будет принимать решения о возможной донастройке налогового законодательства, заявил президент.

Спустя несколько недель первый вице-премьер Андрей Белоусов «выставил счет» металлургическим компаниям на 100 млрд рублей, а ФАС завела дело, увидев признаки картельного сговора после резкого роста цен на металл.

К компаниям, агрессивно выводящим средства посредством дивидендов, нужно применять прогрессивные ставки налога на прибыль, предупредил премьер Михаил Мишустин.

«Важно признать, что господин Путин - это президент и лидер нашей страны, и он выразил в значительной степени то, что имеет в виду каждый россиянин», - прокомментировал ситуацию Мордашов. «В обществе созрел определенный запрос, - признал он. - Есть потребность в социальной справедливости и интеграции. И я считаю, что большой бизнес должен обращать на это внимание».

Российский бизнес, по словам Мордашова, готов платить за «право на работу» и предпочел бы сделать это путем реинвестирования своей прибыли, как просит президент, а не через уплату дополнительных налогов.

Покупательная способность в России падает, «и это является одной из больших проблем», сказал глава «Северстали», добавив, что некоторые отрасли экономики демонстрируют рост благосостояния на фоне снижения уровня жизни населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».