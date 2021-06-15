Из Беларуси перенесли в другую страну еще один чемпионат мира 2 15.06.2021, 14:52

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Чемпионат был запланирован на сентябрь-октябрь в Минске.

Из Беларуси перенесли в другую страну еще один чемпионат мира. На этот раз отказалась от проведения соревнований в нашей стране Международная федерация пауэрлифтинга. Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу был запланирован на сентябрь-октябрь в Минске. Однако пройдет в Швеции, сообщает "Еврорадио".

Международная федерация ссылается на "текущую политическую ситуацию" в нашей стране и называет решение"трудным". Однако подчеркивает, что отвечает "за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и официальных лиц", а в Беларуси с безопасностью могут возникнуть проблемы. Поэтому и было принято "единственно логичное решение".

Классический пауэрлифтинг — это вид силового троеборья, в который входят три упражнения со штангой.

Ранее наша страна уже лишилась чемпионата мира по хоккею, по современному пятиборью, осталась без командного чемпионата Европы по настольному теннису, первенства Европы по велотреку. Из Беларуси перенесли этап Кубка мира по биатлону. Вынуждена переносить/отменять товарищеские и официальные матчи Белорусская федерация футбола. Хоккейная "Юность" осталась без Лиги чемпионов.

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