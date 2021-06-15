Ученые нашли крупнейшую структуру во Вселенной 15.06.2021, 14:57

Открытие случайно сделала Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании.

Структуру назвали Гигантской аркой. Она состоит из галактик, галактических скоплений и большого количества газа и пыли. Расположена арка на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от нас и занимает примерно 15-ю часть наблюдаемой Вселенной, сообщает «Вокруг света. Украина».

Открытие этого объекта случайно сделала Алексия Лопес из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании. Астроном составляла карты объектов на ночном небе, используя свет примерно 120 000 квазаров — далеких ярких ядер галактик, где сверхмассивные черные дыры забирают вещество и излучают энергию. Когда этот свет проходит через материю между нами и квазарами, он поглощается различными элементами, оставляя контрольные следы, которые могут дать исследователям важную информацию. Лопес использовала следы, оставленные магнием, чтобы определить расстояние до промежуточных газа и пыли, а также положение вещества в ночном небе. «Квазары действуют как прожекторы в темной комнате, освещая эту промежуточную материю», — говорит Лопес. Во время составления карт, Лопес заметила проявляющуюся структуру. «Это был похоже на большую дугу», — говорит она

Роджер Клоус из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложил провести дальнейший анализ: необходимо было убедиться, что это не случайное совпадение. После проведения двух различных тестов исследователи определили, что вероятность того, что Гигантская дуга не настоящая, составляет менее 0,0003%.

Открытие нарушает основополагающие теории устройства Вселенной. Астрономы давно придерживаются так называемого космологического принципа, который гласит, что в самых больших масштабах материя более или менее равномерно распределена в пространстве. За прошедшие годы был обнаружен ряд крупномасштабных структур. Тот факт, что такие колоссальные структуры собрались вместе в определенных уголках космоса, указывает на то, что, возможно, материя распределена по Вселенной неравномерно.

Стоит отметить, что размеры Вселенной – один из фундаментальных вопросов астрофизики. Маловероятно, что мы когда-либо найдем на него ответ.

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