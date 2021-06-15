Германия допустила введение новых санкций США против «Северного потока – 2»2
- 15.06.2021, 15:22
- 1,392
И демократы, и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении газопровода.
Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не исключает, что США введут новые санкции против газопровода "Северный поток – 2".
Об этом он сказал в интервью RTL.de, опубликованном 15 июня, пишет "Гордон".
"Я бы не сказал, что [санкций] больше не последует... И демократы, и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока – 2", – отметил он.
По словам главы МИД Германии, результаты переговоров свидетельствуют о том, что вопрос может решиться в ближайшие месяцы. Он добавил, что "Северный поток – 2" "не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США".