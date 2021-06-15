Германия допустила введение новых санкций США против «Северного потока – 2» 2 15.06.2021, 15:22

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И демократы, и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении газопровода.

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас не исключает, что США введут новые санкции против газопровода "Северный поток – 2".

Об этом он сказал в интервью RTL.de, опубликованном 15 июня, пишет "Гордон".

"Я бы не сказал, что [санкций] больше не последует... И демократы, и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока – 2", – отметил он.

По словам главы МИД Германии, результаты переговоров свидетельствуют о том, что вопрос может решиться в ближайшие месяцы. Он добавил, что "Северный поток – 2" "не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США".

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