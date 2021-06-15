Завтра контролеры в Минске начнут останавливать автобусы посреди маршрута 13 15.06.2021, 15:31

5,854

Фото: onliner.by

«Минсктранс» заявил об изменениях в правилах «работы» ревизоров.

Госпредприятие «Минсктранс» сообщило, что с 16 июня усиливается контроль за оплатой проезда. «Минсктранс» предупреждает, что контролеры имеют право проверять автобусы посреди маршрута на оборудованных остановочных пунктах, пишет onliner.by.

«Государственное предприятие «Минсктранс» призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд», — говорится в сообщении предприятия.

Судя по всему, усиление будет касаться автобусов скоростных и экспресс-маршрутов, которые высаживают и подбирают пассажиров не на всех остановках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».