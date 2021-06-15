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Завтра контролеры в Минске начнут останавливать автобусы посреди маршрута

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  • 15.06.2021, 15:31
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Завтра контролеры в Минске начнут останавливать автобусы посреди маршрута
Фото: onliner.by

«Минсктранс» заявил об изменениях в правилах «работы» ревизоров.

Госпредприятие «Минсктранс» сообщило, что с 16 июня усиливается контроль за оплатой проезда. «Минсктранс» предупреждает, что контролеры имеют право проверять автобусы посреди маршрута на оборудованных остановочных пунктах, пишет onliner.by.

«Государственное предприятие «Минсктранс» призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд», — говорится в сообщении предприятия.

Судя по всему, усиление будет касаться автобусов скоростных и экспресс-маршрутов, которые высаживают и подбирают пассажиров не на всех остановках.

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