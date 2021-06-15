Армия Израиля развернула по всей стране «Железный купол» 15.06.2021, 15:43

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фото: epa

Ожидается эскалация конфликта.

Армия обороны Израиля развернула по всей стране систему противоракетной обороны «Железный купол». В стране опасаются возможной эскалации и акций протеста на фоне запланированного марша евреев-ультранационалистов через Восточный Иерусалим.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Times of Israel.

Такое мероприятие считают первым серьезным испытанием для нового правительства страны во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом из-за угроз насилия со стороны сектора Газа. Его отмена повлекла бы критику относительно капитуляции перед боевиками ХАМАС. В террористической группировке призвали палестинцев «противостоять» маршу, пишет The Guardian.

Марш с флагами, который традиционно проводят в День Иерусалима, должен быть пройти 10 мая, однако его отменили из-за резкого обострения израильско-палестинского конфликта в секторе Газа.

«Ситуация в палестинской среде нестабильная, и мы готовы к новой вспышке боевых действий», — заявил начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави.

Кроме того, ЦАХАЛ развернул батареи ракет-перехватчиков «Железный купол» и направил подкрепление на Западный берег. Полицию привели в состояние повышенной готовности — в Иерусалим направили подкрепление из более 2 тысяч человек.

Мероприятия усилили после того, как в ХАМАС предупредили о восстановлении насилия, если марш все-таки проведут.

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