Главный директор Ryanair рассказал правду о захвате самолета белорусскими властями 13 15.06.2021, 15:45

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Фото: Reuters

На капитана самолета оказывалось давление.

Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири во вторник рассказал об инциденте с рейсом Афины — Вильнюс в британском транспортном комитете, сообщает издание The Irish Times. Tut.by приводит выдержки из его речи:

• отклонение рейса было «преднамеренным нарушением всех международных авиационных правил»;

• белорусские диспетчеры сообщили экипажу, что они получили «реальную угрозу, что если самолет войдет в воздушное пространство Литвы или попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, то на борту взорвется бомба»;

• капитан «неоднократно» просил предоставить открытую линию связи с центром управления операциями Ryanair в Варшаве, но ему сказали, что та сторона не отвечает, что «совершенно не соответствовало действительности»;

• на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске;

• после посадки в салон зашли «несколько неизвестных лиц с видеокамерами», которые «неоднократно пытались заставить экипаж сказать на видео, что они добровольно направились в Минск», но экипаж отказался сделать это.

Напомним, доклад ICAO по инциденту с самолетом компании, в результате которого были задержаны Роман Протасевич и София Сапега, обещают представить уже в ближайшие две недели.

Глава Ryanair Майкл О’Лири также напомнил о трех неизвестных пассажирах рейса Афины-Вильнюс, исчезнувших до того, как принудительно посаженный в Минске лайнер снова взлетел:

— От органов безопасности нам известно, что, скорее всего, эти трое были кем-то вроде сотрудников КГБ. Был ли это российский или белорусский КГБ, мы не знаем, и мы не уверены, есть ли большая разница.

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