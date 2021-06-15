Ряд дешевых лекарств пропал из белорусских аптек 1 15.06.2021, 15:55

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При этом продаются отечественные и зарубежные аналоги этих препаратов, но по более высоким ценам.

Из продажи в некоторых аптеках пропали недорогие медпрепараты, сообщает "Еврорадио".

Из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел.

Оказалось, что "пропавшие" лекарства входят в список тех, на которые ограничен рост цен: с марта их могут повышать не более чем на 0,2% в месяц.

При этом в аптеках продаются как отечественные, так и зарубежные аналоги этих препаратов, но по более высоким ценам.

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