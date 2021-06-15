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Биологи узнали секрет самых маленьких ныряющих млекопитающих в мире

  • 15.06.2021, 16:03
Биологи узнали секрет самых маленьких ныряющих млекопитающих в мире

Ныряющее поведение у этой группы животных в ходе эволюции менялось пять раз.

Ученые узнали, как в ходе эволюции самые маленькие ныряльщики-млекопитающие в мире — водные землеройки обрели способность погружаться в ледяную воду, пишет «Новое время».

Изучив генетические образцы построения эволюционного древа их ближайших родственников — насекомоядных млекопитающих, ученые обнаружили, что ныряющее поведение у этой группы животных в ходе эволюции менялось пять раз.

Биологи уже давно интересуются этими теплокровными животными — их способность нырять и охотиться в ледяной воде переступает знакомые нам границы эволюции. Результаты исследования опубликованы в онлайн-журнале eLife.

Чтобы отследить это удивительное эволюционное путешествие, ученые собрали образцы ДНК 71 вида, принадлежащих к группе Eulipotyphla (в нее входят ежи, кроты и землеройки)

После того как биологи построили генеалогическое древо Eulipotyphla — ДНК-код в виде подробной картины взаимоотношений между каждым видом, они смогли использовать эту информацию для отслеживания эволюции поведения при нырянии.

Они изучили как белок, называемый миоглобином увеличивался в мышцах животных в ходе эволюции.

Ученые объяснили, что это изменение, необходимое животному, чтобы накапливать больше кислорода в своих мышцах для задержки дыхания под водой. Данная особенность встречалась у этой группы животных пять раз.

Это генетическое исследование дало захватывающее представление об эволюции млекопитающих, которые кажутся наименее приспособленными для дайвинга.

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