Итальянцам разрешили смешивать вакцины от COVID-19 15.06.2021, 16:16

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Вакцины от коронавируса от AstraZeneca можно будет смешивать с Pfizer и Moderna.

Итальянское агентство по лекарственным средствам AIFA разрешило применение в качестве второй дозы вакцины от другого производителя для граждан в возрасте до 60 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об итальянцах, сделавших первую прививку вакциной от AstraZeneca.

На прошлой неделе правительство Италии ограничило использование AstraZeneca людям старше 60 лет после смертельного случая с 18-летним юношей, который умер от редкой формы свертывания крови.

"На основе клинических исследований, опубликованных за последние несколько недель, научный комитет AIFA решил утвердить смешение вакцин", – говорится в заявлении регулятора. В агентстве уточнили, что речь о Pfizer и Moderna.

AstraZeneca – вакцина от коронавируса разработки британских ученых. В Европе из 16 миллионов человек, получивших вакцину AstraZeneca, по меньшей мере у 142 человек образовались тромбы. В Великобритании из 33 миллионов человек, привитых этой вакциной, тромбы были обнаружены в 309 человек и 56 из них умерли.

Как отмечают ученые из университета имени Гете во Франкфурте и Ульмскому университете, ключ к проблеме заключается в аденовирусных векторах, которые используются для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

Спаечный белок направляется не в клеточную жидкость, где коронавирус обычно вырабатывает белки, а в ядро клетки.

В результате части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной, где происходит процесс иммунизации. Мутантные белки затем выводятся клетками в организм, что и вызывает образование тромбов.

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