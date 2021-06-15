Эрдоган прибыл с визитом в Нагорный Карабах 15.06.2021, 17:08

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Фото: Anadolu

Главы Турции и Азербайджана подписали Шушинскую декларацию о союзничестве.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 15 июня посетил территории Нагорного Карабаха, которые в 2020 году перешли под контроль Азербайджана. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Эрдоган отправился в Нагорный Карабах вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Главы государств посетили город Шушу, который Алиев в мае этого года объявил культурной столицей Азербайджана.

Там Эрдоган и Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзничестве.

"Совместная декларация о союзничестве, подписанная нами сегодня, поднимет наши отношения на самый высокий уровень. Название декларации говорит само за себя. Все пункты этой декларации являются гарантией нашего дальнейшего сотрудничества… Тем самым мы демонстрируем, что будем едины впредь", – заявил президент Азербайджана.

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