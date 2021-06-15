Комитет по транспорту Палаты общин Великобритании: Посадка самолета Ryanair была осуществлена на основе ложной информации 2 15.06.2021, 17:58

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Иллюстрационное фото

Белорусский режим нарушила Чикагскую и Монреальскую конвенцию.

Сегодня Комитет по транспорту Палаты общин Великобритании заслушал доказательства воздушного инцидента 23 мая 2021 года (рейс 4978 Ryanair).

В Комитете сообщили, что существует веский аргумент в пользу того, что белорусский режим нарушил Чикагскую конвенцию, а также Монреальскую конвенцию, основанный на фактах, которые в настоящее время находятся в открытом доступе.

Имеются явные свидетельства того, что посадка была совершена на основании ложной информации, предоставленной белорусскими властями.

Напомним, сегодня главный директор Ryanair рассказал правду о захвате самолета белорусским режимом.

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