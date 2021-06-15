Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19 15.06.2021, 18:08

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Ученые проанализировали базу медицинских карт с повторно положительными результатами тестов ПЦР.

Американские ученые проанализировали базу электронных медицинских карт США и отобрали в ней пациентов с повторно положительными результатами тестов ПЦР на SARS-CoV-2. Обобщающая статья размещена на сервере препринтов medRxiv.org.

Метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) считается золотым стандартом для выявления SARS-CoV-2 в образцах из верхних и нижних дыхательных путей и постановки диагноза COVID-19. В то же время по отрицательному тесту ПЦР нельзя однозначно судить о том, что человек полностью избавился от коронавируса. Примерно в половине случаев результаты ПЦР становятся отрицательными сразу после исчезновения симптомов, а не после полного излечения. И когда вслед за отрицательным тестом ПЦР у пациента снова появляется положительный, медики не всегда могут определить, имеют они дело с повторным заражением или же с рецидивом старой инфекции.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Хьюстоне вместе с коллегами из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле провели в соответствии с рекомендациями Центров по контролю за заболеваниями (CDC) США подробный анализ случаев повторного инфицирования. Для этого они отобрали из базы данных электронных медицинских карт (EHR) США 23 пациента, у которых повторяющиеся положительные результаты ПЦР-теста, сопровождаемые клиническими симптомами COVID-19, разделены интервалом более шестидесяти дней с двумя последовательными отрицательными тестами.

Средний возраст пациентов составил 64,5 года, большинство из них курили, страдали ожирением и имели иммунные нарушения, а также гипертонию и диабет. Геномный анализ показал, что во всех случаях имело место повторное инфицирование, а не скрытое течение первоначального варианта заболевания. Интервал между первым и вторым заражением составил в среднем 101 день.

Примерно 70 процентов были госпитализированы и во время первого эпизода, и во время второго. Отсюда авторы делают вывод о том, что повторное инфицирование протекает не менее тяжело, чем первое. По мнению ученых, наибольшему риску повторного заражения подвержены люди с ослабленным иммунитетом, страдающие почечной недостаточностью или алкогольным поражением печени, проходящие лечение от онкологических заболеваний и после трансплантации органов.

Авторы не ставили своей задачей оценить вероятность повторного инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, так как выборка электронных карт, которой они пользовались, охватывала в основном пациентов со средней и тяжелой степенью COVID-19. Исходя из того, что у этих пациентов симптомы болезни в первом и втором случаях были примерно одинаковы, ученые предполагают, что переболевшие в легкой форме или бессимптомно также могут заразиться второй раз, но риск тяжелого течения у них минимальный. А максимальную бдительность, по мнению исследователей, должны проявлять те, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Ученые надеются, что в дальнейшем будут созданы методы прогнозной оценки индивидуальных рисков осложнений при повторном инфицировании COVID-19 на основе тяжести первичного заболевания, общего состояния иммунной системы и наличия иммунодепрессивных факторов.

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