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Парламент Польши планирует принять резолюцию против «Северного потока-2»

  • 15.06.2021, 18:18
Парламент Польши планирует принять резолюцию против «Северного потока-2»

В поддержку резолюции проголосовали 452 парламентария, только один высказался против.

Нижняя палата польского Сейма приняла резолюцию против строительства газопровода «Северный поток-2».

В поддержку резолюции проголосовали 452 парламентария, только один высказался против. В документе говорится, что тем самым Польша выражает солидарность с центральноевропейскими соседями, «находящимися под угрозой российского экспансионизма». Особенно это касается Украины, подчеркнули в парламенте.

В Сейме захотели, чтобы государства-члены Евросоюза запретили строительство газопровода, а Соединенные Штаты — поддержали польскую инициативу. «Дальнейшее политическое и экономическое давление со стороны США может способствовать отказу от продолжения реализации этого вредного проекта и укреплению сотрудничества между странами — членами Североатлантического альянса», — говорится в резолюции.

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