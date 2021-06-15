По Свислочи плавают комбайны 2 15.06.2021, 18:25

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Фото: МИНСК-НОВОСТИ

Фотофакт.

Плавающие комбайны уже вовсю работают на реке Свислочь и объектах Слепянской водной системы, очистка городских водоемов начались с 1 июня – сразу после прекращения режима нереста и продлятся до конца сентября, пишет «Минск-новости».

Замначальника производства по эксплуатации Вилейско-Минской водной системы УП «Минскводоканал» Павел Крук рассказал, что повышенное внимание уделяется пляжным зонам, которые должны быть подготовлены в первую очередь, но эти работы не помешают отдыхающим.

– Обычно в пляжных зонах работаем со смещением графика — приходим на объект как можно раньше, когда отдыхающие только просыпаются, – сообщил Крук.

Механизированный покос призван улучшить эстетический вид водных объектов и облегчить их содержание. Повышенное внимание уделяется реке в районе парка Горького, Комсомольскому озеру, Цнянскому водохранилищу.

Ежегодно с водоемов города работники «Минскводоканала» вывозят около 400 кубометров растительности. В этом году на середину июня вывезли уже около 100 кубов.

Уборка растительности из рек и озер продлится до конца сентября, плавающий комбайн «Минскводоканала» побывает на одном и том же участке дважды, а то и трижды.

Фото: МИНСК-НОВОСТИ

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