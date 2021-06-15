IBM запустила в Германии самый мощный квантовый компьютер в Европе 15.06.2021, 18:38

В своем видеообращении Ангела Меркель назвала квантовый компьютер «чудом техники».

Американский концерн IBM разместил в Германии самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе. Процедура запуска системы IBM Quantum System One состоялась в дата-центре концерна в Энингене (Ehningen) во вторник, 15 июня. В церемонии в заочном режиме из-за коронавирусных ограничений приняли участие генеральный директор IBM Арвинд Кришна, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители Общества имени Фраунгофера - крупнейшего европейского объединения институтов прикладных исследований, передает DW.

В своем видеообращении Ангела Меркель назвала квантовый компьютер "чудом техники" и призвала приложить усилия для защиты места Германии среди мировых лидеров в области квантовых технологий. По словам канцлера, речь идет о технологии будущего, с помощью которой можно было бы достичь прорывов в медицине и революционизировать исследования материалов, поскольку благодаря быстроте кванртовых компьютеров стали бы возможны сложнейшие вычисления. Меркель также заявила, что правительство выделит два миллиарда евро на продвижение технологий и намерено в течение двух лет обеспечить изготовление собственного прототипа квантового компьютера.

Квантовая компьютерная революция

"Созданная на стыке квантовой науки, криогенной инженерии, системной инженерии и промышленного дизайна, IBM Quantum System One представляет собой первую в мире интегрированную квантовую компьютерную систему", - отмечается на сайте IBM. Это первый подобного рода компьютер, представленный за пределами США с процессором в 27 кубитов. В компании уже заявили, что планируют к 2023 году выпустить квантовый компьютер в четыре раза мощнее.

В производстве квантовых компьютеров IBM конкурирует с корпорацией Google, которая в сентябре 2019 года сообщила о создании первого в мире 54-кубитного процессора. Он смог за 3 минуты 20 секунд осуществить расчет, на который у самого мощного существующего на тот момент компьютера от IBM ушло бы около 10 тыс. лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».