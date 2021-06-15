В Латвии отменили требование ношения масок на улице 15.06.2021, 19:09

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Теперь маски надо использовать только внутри помещений.

Правительство Латвии во вторник отменило требование использовать маски на улице, где наблюдается интенсивное движение людей.

Об этом сообщает портал Delfi.

Речь идет о местах уличной торговли, террасах кафе и ресторанов, мероприятиях и тому подобных местах.

Поскольку двухнедельный показатель заболеваемости упал ниже 200 случаев на 100 000 жителей, Министерство здравоохранения Латвии считает допустимым пересмотреть ограничения.

Теперь маски надо использовать только внутри помещений.

Кроме того, поправки позволяют получить сертификат Covid-19 в государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов.

А также в дальнейшем в системе е-здоровье можно будет делать отметку о прививке от Covid-19, сделанное за пределами Латвии. Сначала можно будет отмечать вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам, а позже к ним будут добавлены вакцины, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения.

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