Роналду стал первым игравшим на пяти чемпионатах Европы футболистом 15.06.2021, 19:23

Впервые португалец принял участие в турнире в 2004 году.

36-летний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, которому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы, передает РБК.

Впервые португалец принял участие в домашнем турнире в 2004 году, в тот раз его команде удалось дойти до финала, где Португалия уступила Греции. По итогам турнира 19-летний Роналду вошел в символическую сборную в числе лучших игроков Евро.

На Евро-2008 португалец отличился всего одним забитым мячом, а его команда дошла только до 1/8, где уступила будущим победителям турнира — Испании. Спустя четыре года Роналду приехал на турнир в качестве капитана сборной Португалии. На турнире команда дошла до полуфинала, где вновь уступила Испании.

В 2016 году Роналду не удавалось реализовывать моменты в матчах против Исландии и Австрии, оба матча завершились с ничейным результатом. Несмотря на это команда вышла из группы. В 1/8 финала Португалии удалось пройти Хорватию, затем была обыграна Польша. В полуфинале португальцы одержали победу над Уэльсом. В финале Роналду получил травму, но несмотря на это команде удалось переиграть Францию и стать чемпионом Европы. Для Роналду это был первый титул в составе сборной Португалии.

В 2019-м году Роналду в составе сборной Португалии выиграл Лигу наций. На его счету 102 гола и 31 результативная передача за сборную. При этом 50 мячей он забил в последних 49 играх. Португальцу осталось отличиться восемь раз, чтобы превзойти рекорд по числу голов за национальную команду, который принадлежит иранцу Али Даеи (109 мячей).

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