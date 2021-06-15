ЕС и США определили единый подход к России 15.06.2021, 20:10

1,014

Фото: Reuters

Брюссель и Вашингтон сформировали три основных принципа взаимоотношений.

Лидеры Евросоюза и Соединенных Штатов по итогам прошедшего 15 июня совместного саммита в Брюсселе определили единый подход при отношениях с Россией. Об этом они заявили на итоговой пресс-конференции.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сейчас страны ЕС и США едины в этом вопросе. «Отношения между Евросоюзом и Россией сейчас идут по негативному сценарию. И мы хотели бы превратить их в более предсказуемые отношения», — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель и Вашингтон сформировали три основных принципа взаимоотношений. «Прекратить нарушения международного права, прав человека. Противостоять попыткам России подорвать наши демократии, а также взаимодействовать с Россией в сферах, где это возможно — в здравоохранении, контактах между отельными гражданами», — пояснила глава ЕК.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что перед завтрашней встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина передал хозяину Белого дома «сигнал о единстве 27 стран Евросоюза, подробно обсудивших действия России и осудивших их».

Мишель подчеркнул, что Брюссель и Вашингтон пришли к осознанию необходимости помогать государствам Восточного партнерства и Западных Балкан в сохранении демократических институтов, чтобы те могли противодействовать давлению тоталитарных режимов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».