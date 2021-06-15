В космос отправят первый деревянный спутник 15.06.2021, 20:21

фото: Arctic Astronautics

Аппарат разработала финская компания.

В 2021 году на орбиту должен отправиться первый в мире деревянный спутник WISA Woodsat. Аппарат разработала финская компания Arctic Astronautics.

Об этом сообщает Space.com.

Спутник имеет размеры примерно 10x10x10 сантиметров и весит всего около 1 килограмма. Корпус аппарата создан из березовых фанер со специальным покрытием WISA и питается от девяти небольших солнечных батарей.

Спутник, или как его называют - кубсат, будет выведен на полярную орбиту Земли с помощью ракеты Electron Rocket Lab в ноябре 2021 года.

В рамках этой миссии Arctic Astronautics хочет проверить, как космические условия влияют на долговечность фанерных панелей WISA. Для того, чтобы команда Миссии могла наблюдать за изменениями поверхности фанеры, аппарат оборудован селфи-камерой.

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