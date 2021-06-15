Первая британская революция 2 Карина Кокрэлл-Фере

15.06.2021, 20:50

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Забастовка баронов кончилась историческим прецедентом огромной важности.

Мир долгое время считал, что вся власть -от Бога, и как бы ни был профнепригоден, безнравственен и садистичен правитель, покорись, ибо это- сакральное - что значит: иррационально, и не твоего ума дело.

Все это продолжалось до тех пор, пока в Британии, в Раннимид, недалеко от Виндзора, в 1215 году, между английскими баронами и королем Джоном (Иоанном) не был подписан документ - Magna Charta Libertatum, революционный документ, изменивший мир.

Если честно, то король, конечно, до конца отбивался от его подписания, но бароны смотрели хмуро и явно были настроены решительно.

Про моральный облик короля Джона мы лучше помолчим, а вот как политик он заслужил прозвание Худшего Короля Англии из-за того, что постоянно ввязывался в ненужные войны и разорял страну налогами. Это раздражало.

"Вступив на престол в 1199 году, Иоанн ввязался в конфликт с французским королем Филиппом II Августом, который начался в 1200 году с военных действий в Нормандии и впоследствии перерос в англо-французскую войну 1202—1214 годов".

"С целью изыскания средств для ведения войны Иоанн налагал на своих вассалов и другие слои английского общества чрезвычайно высокие сборы, нарушая при этом все существующие обычаи и ведя себя при этом зачастую вызывающе и неуважительно".

"В частности, в 1201 году король собрал баронов в Портсмуте с целью похода в Нормандию, но вместо этого он изъял у них деньги для военных издержек и распустил их"."

И это были еще далеко не все самодурственные королевские художества.

Злоупотребления Иоанна породили атмосферу всеобщего недовольства в английском обществе: уже в 1201 году в ответ на требование короля отправиться с ним на войну графы и бароны на совещании в Лестере решили заявить королю, что не будут воевать, пока им не будут возвращены их законные права.

Забастовка баронов кончилась историческим прецедентом огромной важности.

Неслыханное дело: впервые в европейской истории этот документ ограничивал власть монарха рядом законов, которым он обязан был подчиняться.

Правитель - только первый среди равных - было произнесено тогда, невообразимая крамола и извращение.

Текст был составлен архиепископом Кентерберийским: у баронов-рыцарей, рука которых была приучена к рукоятке меча, имелись сложности с письменной латынью.

И тогда же, в 1215 году, произошло первое заседание Британского Парламента, постановившее, что этот орган власти отныне будет, по возможности, нейтрализовывать монаршее самодурство и осуществлять коллективное управление страной.

Первый шаг к идее равенства перед законом всех, включая первое лицо государства.

С этого и началось. Идея божественного, священного, сакрального происхождения власти и единодушного восхищения всем, что она делает, постепенно исчезает из британской ментальности.

И настоящего абсолютизма, как, скажем, во Франции и в остальной Европе, тут не случится, хотя несколько небезуспешных временных попыток будет предпринято. За одну из таких попыток, по решению Парламента, король лишится головы...

На верхнем фото - королевская семья плывет в Раннимид в 2015 году, где праздновалось 800 лет со дня ограничения королевской власти. Каждый монарх дает торжественное обещание соблюдать договор Magna Carta.

Оригинал Магна Карты хранится в соборе Солсбери. Пожелтевший пергамент, которому 8 веков - зародыш парламентской демократии.

Монархию британцы все же оставят (при условии, что монархи не будут считать себя выше Закона).

В декоративных целях.

Потому что во-первых, это красиво...

Карина Кокрэлл-Фере, Facebook

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