Вывоз гречки из ЕАЭС ограничен до конца лета 2 15.06.2021, 21:25

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Нулевая квота на вывоз гречихи из Беларуси до 31 августа.

Коллегия Евразийской экономической комиссии ввела ограничения на экспорт гречихи из ЕАЭС. Нулевая квота на вывоз гречихи из Армении, Беларуси и России установлена до 31 августа этого года. Квота на экспорт гречки из Казахстана установлена на уровне 4,2 тыс. тонн, говорится на сайте ЕЭК.

«Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, которое предусматривает возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров», – заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

ЕЭК обратилась к Беларуси и России с просьбой в течение 10 дней со дня вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи.

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