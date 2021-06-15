Оперная певица Маргарита Левчук: У каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело 1 15.06.2021, 22:08

Маргарита Левчук

Против оперной певицы возбудили уголовное дело.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело якобы за надругательство над красно-зеленым флагом – по ст. 370 УК («Издевательство над государственными символами»).

По словам Генпрокуратуры, женщина 1990 года рождения, «действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники произвела видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики».

«Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в мусорный контейнер. Впоследствии данная видеозапись была размещена в сети Интернет на видео-хостинге YouTube. Доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий», – сообщают в Генпрокуратуре.

Дело возбуждено по ст. 370 УК.

В пресс-релизе не называется имя лица, против которого возбуждено дело. Но, вероятно, речь идет об оперной певице Маргарите Левчук.

10 июня в Сети появилась песня #ЯБАТЬКА, в которой высмеивались три процента сторонников Александра Лукашенко. Авторами песни является сатирический дуэт «Красная зелень», где Маргарита Левчук выступает вместе с бардом и блогером Андреем Пауком. В ролике #ЯБАТЬКА Маргарита поет с красно-зеленым флагом. В том числе, в одном из эпизодов флаг падает на землю, а на другом – попадает в мусорку.

Маргарита Левчук прокомментировала информацию Генпрокуратуры в своем Фейсбуке:

«Поздравляйте! На меня завели криминалку. В наше время – это почетно и приятно даже. И как сказал один уважаемый мною адвокат: теперь у каждого настоящего белоруса должно быть уголовное дело. Это уже как знак качества. Жыве Беларусь! И помните, что чем хуже – тем быстрее победим!»

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