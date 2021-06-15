Литва требует от России компенсацию за советскую оккупацию 15.06.2021, 22:15

Парламент Литвы принял резолюцию.

В связи с 80-летием начала сталинских депортаций в Литве парламент страны принял резолюцию, в которой напомнил о необходимости требовать с России возмещения ущерба от оккупации. Об этом говорится на сайте сейма Литвы.

Резолюция приурочена к 80 годовщине июньской депортации 1941 года, когда власти СССР принудительно депортировали в Сибирь и другие регионы жителей Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, Украины и Молдовы.

Также в резолюции упоминается, что в это же время в Литве нацисты начали проводить геноцид литовских евреев, что подготовило почву для массовых убийств и насилия и привело к смерти значительной части еврейской общины.

"Этим постановлением в Сейме мы почтили память жертв тоталитарных режимов, литовцев и литовских граждан всех национальностей во время полувековой советской оккупации, а также тех, кто не сотрудничал с советскими и нацистскими оккупантами, не нарушали принципы человечности, рисковал жизнью ради восстановления независимости и государственности Литвы, не поддавались тискам советской оккупации", – сказала председатель литовской комиссии по борьбе за свободу и исторической памяти Пауле Кузьмицкене.

Министр нацобороны Литвы Арвидас Анушаускаc отметил, что эта резолюция особенно важна в связи с дезинформацией со стороны пропагандистов РФ и попыток России переписать историю.

В резолюции также говорится о необходимости требовать компенсации за ущерб от оккупации со стороны Российской Федерации как правопреемника СССР, оккупировавшего Литву.

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