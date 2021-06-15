В Ушачах установили памятники Василю Быкову и Рыгору Бородулину 1 15.06.2021, 22:27

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Официальное открытие памятников состоится 19 июня.

В Ушачах установили памятники народному писателю Василю Быкову и народному поэту Рыгору Бородулину. Об этом в Фейсбуке сообщил инициатор этой акции Глеб Лободенко.

Памятники поставлены на народные деньги: белорусы собрали на них более 11 тысяч долларов.

Авторы — скульпторы Игорь Зосимович и Алексей Сорокин, архитектор — Виктор Карако. Постаменты со скидкой сделала заславская мастерская "Гранитный мир".

Лободенко написал, что ему пришлось заниматься этим делом два года. И все могло бы решиться раньше, если бы не бюрократия.

"Я стою сейчас, смотрю на эти чудесные памятники — и у меня легко на душе, что это дело удалось довести до конца", — признался он.

Официальное открытие памятников состоится 19 июня.

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