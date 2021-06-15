закрыть
16 июня 2021, среда, 0:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ушачах установили памятники Василю Быкову и Рыгору Бородулину

1
  • 15.06.2021, 22:27
  • 1,522
В Ушачах установили памятники Василю Быкову и Рыгору Бородулину

Официальное открытие памятников состоится 19 июня.

В Ушачах установили памятники народному писателю Василю Быкову и народному поэту Рыгору Бородулину. Об этом в Фейсбуке сообщил инициатор этой акции Глеб Лободенко.

Памятники поставлены на народные деньги: белорусы собрали на них более 11 тысяч долларов.

Авторы — скульпторы Игорь Зосимович и Алексей Сорокин, архитектор — Виктор Карако. Постаменты со скидкой сделала заславская мастерская "Гранитный мир".

Лободенко написал, что ему пришлось заниматься этим делом два года. И все могло бы решиться раньше, если бы не бюрократия.

"Я стою сейчас, смотрю на эти чудесные памятники — и у меня легко на душе, что это дело удалось довести до конца", — признался он.

Официальное открытие памятников состоится 19 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский