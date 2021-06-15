Роналду стал самым возрастным автором дубля в истории Евро 15.06.2021, 22:39

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Португалец побил рекорд нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду по футболу стал самым возрастным автором дубля в истории Евро. Он дважды отличился в матче против Венгрии в возрасте 36 лет 130 дней, передает РБК.

Свой первый гол португалец забил с пенальти (87-я минута), а затем отличился после передачи Рафаэла Силвы в компенсированное время (92-я минута).

Таким образом, португалец побил рекорд нынешнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который сделал дубль в матче Евро-2012 в матче против Швеции в возрасте 35 лет и 256 дней.

Матч против Венгрии завершился со счетом 3:0 в пользу португальцев, все три мяча были забиты на последних минутах встречи.

Роналду также удалось стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. На счету португальца 11 мячей, до начала встречи он разделял первое место с бывшим нападающим сборной Франции Мишелем Платини, на счету которого девять забитых мячей. Кроме того, португалец принял участие уже в пятом Евро, что также стало рекордом.

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