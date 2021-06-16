Экономист: В Беларуси возникнет дефицит валюты и вырастет курс доллара 16.06.2021, 7:43

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Названы последствия, с которыми могут столкнуться все белорусы в ближайшее время.

Академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснила, что будет с валютным рынком в Беларуси после событий с принудительной посадкой самолета в Минске.

— Стало неожиданностью то, что валютный рынок вообще никак не отреагировал на происшествия и заявления, последовавшие после посадки самолета в Минске.

Очевидно, что после этого события риски того, что будут достаточно серьезные санкции, вероятность серьезных потрясений выросли. И они могли бы отразиться на валютном рынке, но не отразились. Скорее всего, это последствия политики Нацбанка, который зажимает рублевую ликвидность у коммерческих банков. То есть, у них буквально нет лишних денег, чтобы показать какой-то спекулятивный спрос на валютном рынке.

И фирмы, которые могут захеджировать риски, потратить лишние рубли на то, чтобы купить валюту в ожидании девальвации, этого не делают, потому что у них нет этих лишних рублей. Конечно, такая ситуация не нормальная. Это значит, что рынок, в общем-то, не функционирует как рынок, — делает вывод эксперт.

С учетом возрастающего спроса населения на валюту, а также возможных санкций, собеседница «Салiдарнасцi» сделала прогноз относительно событий на валютном рынке, с которыми могут столкнуться все белорусы в ближайшие месяцы.

— Если мы посмотрим на население, то оно остается чистыми покупателями, в последние месяцы люди больше покупают валюты, чем продают. И в июне этот процесс еще более активизировался.

Если санкции действительно затронут нефтяную отрасль (а это важный источник валютных поступлений), на валютном рынке это отразится негативно.

Мы знаем уже о некоторых проблемах в нефтяной отрасли, уменьшении поставок, остановке завода на ремонт. Последствия этого на рынке пока незаметны. Связано это, скорее всего, с особенностью расчетов в нефтяной отрасли, они могут идти с опозданием. Но рано или поздно мы все равно столкнемся с последствиями.

Если будут введены санкции, которые обсуждались, они так или иначе приведут к уменьшению валютной выручки. Если валютная выручка будет уменьшаться, если экспорт будет урезаться, а на российский рынок мы вряд ли сможем быстро все переориентировать, несомненно, это скажется на коррекции курса белорусского рубля. Возникнет дефицит валюты на рынке и, соответственно, курс доллара будет расти.

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