В Белом доме раскрыли детали встречи Байдена с Путиным 16.06.2021, 8:03

По плану, глава РФ прибудет на место встречи первый.

Встреча президента США Джо Байдена и правителя России Владимира Путина может длиться четыре-пять часов, но перерывы и рабочий обед не запланированы.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По плану, Путин прибудет на место встречи первый, где его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем прибудет Байден.

Встреча президентов США и России начнется в в 13:35 по местному времени (14:35 по Минску).

За 10 минут до начала встречи Путин и Байден сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Расширенная встреча Байдена и Путина с участием делегаций стартует в 15:55 (по Минску), а в 17:40 (по Минску) состоится второй раунд этой встречи.

Сами переговоры будут проходить при участии президентов США и России, государственного секретаря и главы МИД России и переводчиков.

Конкретные временные рамки встречи журналистам не сообщили, однако подтвердили, что стороны ориентируются на четыре-пять часов переговоров без запланированных перерывов или формального обеда, поэтому они «не разделят трапезу», а по результатам саммита президенты проведут отдельные пресс-конференции.

Представители Белого дома отказались отвечать на вопросы журналистов относительно ожиданий от результатов переговоров, вероятного подписания соглашений или усиления дипломатического представительства в посольствах обеих стран. Но чиновник администрации сказал, что Байден готовился к этому «очень важному международному событию», внимательно изучая детали и говоря с советниками в правительстве и неправительственными экспертами.

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