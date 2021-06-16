«У нас есть огромное преимущество против фашистов с синими пальцами»
- 16.06.2021, 8:22
Они пустые, поэтому обречены на провал.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение одного из своих подписчиков о ситуации в Беларуси:
— Мы — белорусы! А значит, мы не можем позволить разграбить и уничтожить нашу страну. Мы не можем позволить фашистам удерживать в плену наших людей. У нас нет на это морального права. Если мы не противимся геноциду в Беларуси — мы сами становимся его молчаливыми соучастниками.
У нас есть огромное преимущество: нас объединяет стремление к правде и справедливости, а еще горячая любовь к Беларуси, искреннее желание свободы и счастливого будущего на нашей земле. Фашисты же этого лишены, их круг интересов замыкается на том, как синими пальцами удержаться у трона. Они пустые, поэтому обречены на провал.
Что делать? Побороть страх и продолжать идти к победе! Каждое действие нелегитимной хунты должно вызывать еще большее противодействие с нашей стороны. Не опускаем руки, продолжаем борьбу до победы!
Жыве Беларусь! Наша возьме!