Сборная Франции обыграла Германию в дебютном матче на Евро-2020
- 16.06.2021, 8:26
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Французы забили еще дважды, но оба гола были отменены из-за офсайда.
Сборная Франции со счетом 1:0 обыграла команду Германии в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу, сообщает nv.ua.
Немцы с начала встречи завладели мячом, но это преимущество они никак не могли воплотить в опасность у ворот Уго Льориса.
Французы же, потревожив Мануэля Нойера после ударов Килиана Мбаппе и Поля Погба, забили.
На 20-й минуте Лукас Эрнандес прострелил с правого фланга, Матс Хуммельс попытался мяч выбить, но сделал это неудачно, отправив сферу в свои ворота.
Сравнять счет до перерыва мог Илкай Гюндоган, но он из выгодной позиции пробил мимо ворот.
После перерыва самый реальный шанс забить у немцев не использовал Лерой Сане, пославший мяч над перекладиной, когда пробивал с нескольких метров.
Французы забили еще дважды, но оба гола были отменены из-за офсайда у Мбаппе. Впрочем, и без них французы довели дело до итоговой победы.
Франция — Германия 1:0
Гол: Хуммельс, 20 (автогол)