Ученые назвали неожиданный способ защиты от COVID-19 3 16.06.2021, 8:51

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Выводами поделились исследователи из Йельского университета.

Ученые из Йельского университета назвали неожиданный способ защиты от COVID-19. По мнению исследователей, вирус простуды запускает в организме заболевшего иммунный ответ, который позволяет избежать заражения коронавирусом, сообщает Hull Daily Mail (перевод — lenta.ru).

Специалисты ранее открыли, что повышение иммунитета от простуды способно защитить человека от гриппа. Поэтому ученые стали искать аналогичный механизм борьбы с COVID-19.

Исследователи вырастили в лаборатории ткань дыхательных путей и заразили ее риновирусом, который вызывает простуду, а позже — коронавирусом. После взаимодействия с первым иммунная система активировалась и остановила распространение COVID-19. Ученые надеются, что результаты их работы помогут разработать более эффективные способы лечения коронавируса.

При этом специалисты отмечают, что подобный метод лечения нужно применять максимально оперативно с того момента, когда пациент заразился коронавирусом: это позволит избежать экспоненциального распространения COVID-19. Однако на более поздних стадиях болезни не стоит обращаться к такой терапии, поскольку высокий уровень интерферона может излишне стимулировать иммунную систему и усугубить течение COVID-19.

«Между вирусами существуют скрытые взаимодействия, которые нам не совсем понятны. Полученные нами результаты являются лишь частью головоломки, которую мы разгадываем», — подчеркнула Эллен Фоксман, доцент кафедры лабораторной медицины и иммунобиологии Йельской школы медицины.

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