Послы стран ЕС принимают сегодня четвертый пакет санкций против режима в Беларуси 7 16.06.2021, 9:04

16,422

Его введение ускорено в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС согласует сегодня четвертый пакет запретительных мер ЕС против режима Лукашенко, говорится в программе работы институтов ЕС на 16 июня, сообщает ТАСС.

Ранее источники в Брюсселе сообщали, что в черный список ЕС планируется включить около 80 физических и семь юридических лиц.

Для вступления этого нового пакета санкций в силу он должен быть формально утвержден Советом ЕС на министерском уровне. Ожидается, что это произойдет 21 июня на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Этот блок санкций ЕС разрабатывался уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Напомним, что 10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси. В резолюции, кроме политических заявлений, речь идет и про экономические санкции. В частности, резолюция приветствует отключение банков от SWIFT и секторальные санкции по нефтеперерабатывающей, калийной и другим отраслям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».