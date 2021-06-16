Послы стран ЕС принимают сегодня четвертый пакет санкций против режима в Беларуси

Послы стран ЕС принимают сегодня четвертый пакет санкций против режима в Беларуси7
- 16.06.2021, 9:04
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Его введение ускорено в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Комитет постоянных представителей 27 государств ЕС согласует сегодня четвертый пакет запретительных мер ЕС против режима Лукашенко, говорится в программе работы институтов ЕС на 16 июня, сообщает ТАСС.
Ранее источники в Брюсселе сообщали, что в черный список ЕС планируется включить около 80 физических и семь юридических лиц.
Для вступления этого нового пакета санкций в силу он должен быть формально утвержден Советом ЕС на министерском уровне. Ожидается, что это произойдет 21 июня на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.
Этот блок санкций ЕС разрабатывался уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.
Напомним, что 10 июня Европейский парламент одобрил резолюцию по Беларуси. В резолюции, кроме политических заявлений, речь идет и про экономические санкции. В частности, резолюция приветствует отключение банков от SWIFT и секторальные санкции по нефтеперерабатывающей, калийной и другим отраслям.