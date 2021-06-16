закрыть
16 июня 2021, среда, 11:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики назвали ежедневные привычки, которые значительно продлевают жизнь

  • 16.06.2021, 9:29
  • 8,966
Медики назвали ежедневные привычки, которые значительно продлевают жизнь

Основным фактором долголетия является не только генетика.

Согласно последним исследованиям, основным фактором долголетия является не только генетика.

Гораздо важнее вести здоровый образ жизни и соблюдать несколько простых советов врачей, пишет u-news.com.ua.

Домашние животные могут не только вилять хвостом – согласно исследованиям, питомцы также способны снижать риск тревоги и депрессии. Специалисты Американской кардиологической ассоциации посоветовали завести собаку особенно тем, кто хочет укрепить здоровье сердца. По данным ученых, владельцы питомцев двигаются гораздо больше из-за потребностей животного в прогулках, что улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Хороший сон очень важен для здоровья, так как это один из самых эффективных способов восстановления организма после дневной активности. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, опасен как недосып, так и слишком долгий сон. Выяснилось, что при ночном отдыхе менее 7 часов в сутки продолжительность жизни сокращается на 12%, а сон более 9 часов увеличивает риск ранней смерти на 30%. Короткий сон также оказался связан с воспалением слабой степени, которое увеличивает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний.

Чтобы прожить как можно дольше, врачи советуют есть больше фруктов и овощей. CDC рекомендует взрослым две порции фруктов и три порции овощей в день. По словам ученых, у тех, кто ест много растительной пищи, наблюдается “значительное снижение” риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, люди, которые пьют от 3 до 5 чашек кофе каждый день, имеют на 15% меньший риск ранней смерти. Также есть несколько доказательств тому, что кофе может снизить риск инсульта и диабета 2 типа. Однако стоит учитывать, что употребление более 400 мг кофеина в день может вызвать беспокойство и бессонницу.

Употребление более одной порции спиртного напитка в день сокращает продолжительность жизни. По словам экспертов, пациенты, госпитализированные из-за чрезмерного употребления алкоголя, умирают в среднем на 24 года раньше. Употребление большого количества спиртного также связано с заболеваниями печени, сердца и других органов и набором лишнего веса.

Просмотр любимого сериала или ток-шоу может отнять несколько лет жизни. Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни на 22 минуты – аналогичный эффект от выкуривания двух сигарет, а шесть часов просмотра телевизора в день сокращают ее на пять лет. В ходе исследования гарвардских ученых было обнаружено, что просмотр ТВ всего два часа в день увеличивает риск развития диабета 2 типа на 20% и на 15% – риск сердечных заболеваний.

Страх смерти — это парадокс, который нужно осмыслить. Оказывается, что боязнь смерти может сократить продолжительность жизни. Исследование, опубликованное в Journal of Psychosocial Oncology, показало, что боявшиеся смерти пациенты с онкологическими заболеваниями испытывали больше боли и чаще страдали от депрессии, ожидаемая продолжительность жизни значительно снижалась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский