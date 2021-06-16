Медики назвали ежедневные привычки, которые значительно продлевают жизнь 16.06.2021, 9:29

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Основным фактором долголетия является не только генетика.

Согласно последним исследованиям, основным фактором долголетия является не только генетика.

Гораздо важнее вести здоровый образ жизни и соблюдать несколько простых советов врачей, пишет u-news.com.ua.

Домашние животные могут не только вилять хвостом – согласно исследованиям, питомцы также способны снижать риск тревоги и депрессии. Специалисты Американской кардиологической ассоциации посоветовали завести собаку особенно тем, кто хочет укрепить здоровье сердца. По данным ученых, владельцы питомцев двигаются гораздо больше из-за потребностей животного в прогулках, что улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Хороший сон очень важен для здоровья, так как это один из самых эффективных способов восстановления организма после дневной активности. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, опасен как недосып, так и слишком долгий сон. Выяснилось, что при ночном отдыхе менее 7 часов в сутки продолжительность жизни сокращается на 12%, а сон более 9 часов увеличивает риск ранней смерти на 30%. Короткий сон также оказался связан с воспалением слабой степени, которое увеличивает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических состояний.

Чтобы прожить как можно дольше, врачи советуют есть больше фруктов и овощей. CDC рекомендует взрослым две порции фруктов и три порции овощей в день. По словам ученых, у тех, кто ест много растительной пищи, наблюдается “значительное снижение” риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, люди, которые пьют от 3 до 5 чашек кофе каждый день, имеют на 15% меньший риск ранней смерти. Также есть несколько доказательств тому, что кофе может снизить риск инсульта и диабета 2 типа. Однако стоит учитывать, что употребление более 400 мг кофеина в день может вызвать беспокойство и бессонницу.

Употребление более одной порции спиртного напитка в день сокращает продолжительность жизни. По словам экспертов, пациенты, госпитализированные из-за чрезмерного употребления алкоголя, умирают в среднем на 24 года раньше. Употребление большого количества спиртного также связано с заболеваниями печени, сердца и других органов и набором лишнего веса.

Просмотр любимого сериала или ток-шоу может отнять несколько лет жизни. Исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, показало, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни на 22 минуты – аналогичный эффект от выкуривания двух сигарет, а шесть часов просмотра телевизора в день сокращают ее на пять лет. В ходе исследования гарвардских ученых было обнаружено, что просмотр ТВ всего два часа в день увеличивает риск развития диабета 2 типа на 20% и на 15% – риск сердечных заболеваний.

Страх смерти — это парадокс, который нужно осмыслить. Оказывается, что боязнь смерти может сократить продолжительность жизни. Исследование, опубликованное в Journal of Psychosocial Oncology, показало, что боявшиеся смерти пациенты с онкологическими заболеваниями испытывали больше боли и чаще страдали от депрессии, ожидаемая продолжительность жизни значительно снижалась.

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