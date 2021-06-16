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Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто вышел на свободу

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  • 16.06.2021, 10:08
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Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто вышел на свободу

Его арестовывали за красно-белый шарф сборной Беларуси в авто.

Вышел на свободу автор tribuna.com Дмитрий Руто. Ранее он получил 15 суток административного ареста за красно-белый шарф сборной Беларуси в авто.

Встречать журналиста в Барановичи приехали Ольга Хижинкова, волейболист Артур Удрис, борец Степан Попов, гандбольный тренер Константин Яковлев, экс-футболист Василий Хомутовский, легкоатлет Андрей Кравченко, боец Иван Ганин и другие.

Напомним, что арестованному автору канала «ЧестнОК» Александру Ивулину осталось отбыть 17 суток, а монтажеру проекта и экс-сотруднику БТРК Ярославу Писаренко – 2 суток.

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