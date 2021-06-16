Сооснователь Alibaba: Джек Ма залег на дно, но у него все хорошо 4 16.06.2021, 10:22

1,458

Джек Ма

Один из самых известных предпринимателей Китая занимается рисованием и благотворительностью.

Основатель Alibaba Джек Ма, который почти не появляется на публике с осени прошлого года, занимается рисованием и благотворительностью.

Об этом исполнительный вице-президент Alibaba Джо Цай сказал в интервью американскому телеканалу CNBC.

«Он сейчас залег на дно. Я разговариваю с ним каждый день. На самом деле у него все очень и очень хорошо», — отметил Цай.

Вице-президент Alibaba добавил, что Джек Ма увлекся рисованием, и у него неплохо получается.

Цай считает, что необходимо разделять происходящее с Джеком Ма и с основанной им компанией Alibaba.

«В нашем бизнесе проходит некая реструктуризация с финансовой точки зрения, а также с точки зрения антимонопольного регулирования. Пришлось заплатить большой штраф. Но мы оставили это позади и смотрим вперед», — сказал Цай.

Ма, один из самых известных предпринимателей Китая, практически прекратил появляться на публике после выступления на форуме в октябре, в котором он раскритиковал регулирующие органы и государственные банки.

В апреле антимонопольные органы оштрафовали Alibaba на рекордные $2,8 млрд за злоупотребление монопольным положением, а Ant Group, финтех-компания Джека Ма, вынуждена провести реструктуризацию. В ноябре прошлого года ее первичное публичное размещение акций было сорвано властями. Оно могло бы стать крупнейшим в истории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».