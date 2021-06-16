Во Франции ученые нашли древний некрополь с уникальными сокровищами 16.06.2021, 10:33

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Большинство артефактов являются предметами роскоши.

Во Франции при раскопках ученые нашли богатые захоронения с роскошным погребальным инвентарем.

Об этом пишет inrap.

По словам археологов, некрополь возник между второй половиной V века и второй половиной VII века нашей эры. Это означает, что после основания Первого Бургундского королевства в Рейнской области в Бутэ проживали оседлые племена бургундов.

Также археологи раскопали 227 могил, что составляет лишь часть от общего числа захоронений на этом месте. Ученые обнаружили множество типов захоронений, включая деревянные гробы, выдолбленные сундуки и саркофаги из песчаника. В 30 могилах был найден дорогой погребальный инвентарь, который предназначался для загробной жизни.

Большинство артефактов являются предметами роскоши.

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