Готовятся к изоляции: российские банки останутся без долларов 1 16.06.2021, 10:49

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Банки РФ могут лишиться доступа к корсчетам в США.

Правительство России во вторник внесло в Думу законопроект, который ограничит распространение банковской тайны за рубеж.

Согласно документу, который размещен в единой базе нижней палаты парламента, банкам будет запрещено направлять информацию о клиентах и их операциях компетентным органам «недружественных стран», пишет finanz.ru.

Эти меры задуманы как ответ на действия США и других государств; их цель - минимизация рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение конфиденциальной информации» из России, говорится в пояснительной записке.

В настоящий момент в списке «недружественных» находятся всего две страны - это Чехия и США. И если ограничение работы с чешскими властями мало чем грозит российской банковской системе, то отказ от работы с американцам может дорого обойтись, считает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Следуя закону, банки могут лишиться доступа к корсчетам в США, через которые проводятся все долларовые расчеты.

«Российские банки оказываются между двух огней, - рассуждает Осадчий. - С одной стороны, если не дашь запрашиваемую информацию американцам, то можно и лишиться денег, которые будут арестованы в США, можно лишиться корреспондентского счета в американских банках, что критично для очень многих российских банков, то есть последствия самые тяжелые».

«С другой стороны, если получили запрос из США по поводу транзакций по какому-то счету, это была информация о том, что, например, совершалась какая-то деятельность, которая приведет к санкциям со стороны США, тогда попадешь под действие уже соответствующего российского законодательства», - пояснил он BFM.

Обязанность ответить на запрос США по счетам «по сути безальтернативна», за отказ могут наказать разрывом корреспондентских отношений, что не позволит российским проводить операции в долларах, юрист практики «международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Илья Горшков.

При этом даже информирование российских госорганов о таких запросах может обернуться теми последствиями.

«С точки зрения законодательства США передача такой информации о факте запроса правительствам стран нахождения зарубежных банков, если они являются клиентами такого банка, является нарушением AML-закона. Поэтому российские банки, передающие информацию о факте запросов со стороны американского правительства российским властям, по сути, находятся под постоянным риском разрыва корреспондентских отношений с американскими банками», - указывает Горшков (его цитирует РБК).

По сути речь о движении к изоляции от мировой финансовой системы, считает Осадчий.

«Потихонечку готовимся к этой изоляции, тут все продумано», - говорит он.

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